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США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай

США, Субота 02 листопада 2024 22:43
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США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай Фото: США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США наклали штраф у розмірі 500 тисяч доларів на нью-йоркську компанію GlobalFoundries. Вона відправляла мікросхеми афілійованій компанії китайського виробника SMIC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй заяві Міністерство торгівлі США повідомило, що GlobalFoundries відправила 74 вантажі на суму 17,1 млн доларів на адресу SJ Semiconductor, дочірньої компанії SMIC, без запиту на отримання ліцензії.

SMIC та SJ Semiconductor були внесені до списку торговельних обмежень, відомого як "список суб'єктів", у 2020 році через ймовірні зв'язки SMIC з китайським військово-промисловим комплексом. SMIC заперечує свою провину.

Експорт до фірм зі списку вимагає важкодоступної ліцензії, яку GlobalFoundries не подавала.

У своїй заяві GlobalFoundries заявила, що компанія шкодує про "ненавмисну дію, спричинену помилкою при введенні даних, допущеною перед реєстрацією компанії", яка призвела до випадкового відвантаження застарілих чіпів без ліцензії.

Нагадаємо, що минулого місяця США ввели санкції проти двох компаній із КНР через їх участь у розробці російського дрона.

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