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США оштрафовали Mercedes на 1,5 млрд долларов

Среда 16 сентября 2020 22:49
США оштрафовали Mercedes на 1,5 млрд долларов
Фото: автомобиль (oir.mobi)
Автор: Андрей Козловский

США оштрафовали немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, на 1,5 млрд долларов. Их обвинили в занижении показателей вредных выбросов своих авто.

Об этом сообщает CBS News.

Как сообщается, Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тысяч уже проданных авто, выхлопные системы которых не соответствуют американским стандартам. Концерн также выплатит 700 млн долларов на покрытие выплат по потребительским искам.

Компания должна отремонтировать не менее 85% дефектных легковых автомобилей в течение двух лет и не менее 85% грузовиков в течение трех лет.

Владельцы автомобилей с предустановленным ПО ежегодно должны будут проходить испытания на выбросы отремонтированных автомобилей в течение следующих пяти лет.

Напомним, ранее Федеральное авиационное управление США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более 6,4 млн долларов.

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