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США опубликовали первую в истории страны стратегию борьбы с коррупцией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Белый дом опубликовал в истории США стратегию борьбы с коррупцией. Документ предусматривает усиление международного сотрудничества по этой проблеме и помощь другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В стратегии коррупция названа "злокачественной опухолью внутри общества", которая разъедает общественное доверие и способность правительств оказывать помощь гражданам своих стран.

"Вредные последствия коррупции сказываются практически на всех аспектах жизни общества", - подчеркивается в документе.

В стратегии сделан упор на "транснациональные измерения" коррупции. Документ предусматривает дополнительные меры, которые призваны препятствовать использованию "американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов".

Стратегия предусматривает проведение ревизии критериев оказания помощи правительствам других страны с целью повышения успешной борьбы с коррупцией и подотчетности получателей помощи. Кроме того, документ предполагает возведение антикоррупционной деятельности в разряд приоритетов дипломатии США.

В стратегии приведены пять компонентов, которые усиливают друг друга:

  • модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией;
  • сдерживание незаконного финансирования;
  • привлечение к ответственности коррумпированных лиц;
  • сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры;
  • улучшение дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики.

Как сообщил на брифинге, который предшествовал публикации стратегии, представитель Белого дома США на этой неделе планируют объявить о новых санкциях против лиц, участвовавших в действиях, подрывающих демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека.

По словам представителя Белого дома, санкции будут приурочены к "саммиту за демократию". Мероприятие в конце недели намерен провести президент США Джо Байден. Ожидается, что в саммите примут участие делегации 110 стран.

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Соединенные Штаты Америкикоррупция