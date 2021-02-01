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США опровергли причастность к протестам в России после обвинений Москвы

Вашингтон, Понедельник 01 февраля 2021 15:12
США опровергли причастность к протестам в России после обвинений Москвы
Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки опровергают причастность к протестам в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее официальная Москва выступила с обвинениями в адрес Вашингтона.

Об этом в интервью NBC заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отметим, ранее МИД России заявил, что за протестами стоят США, которые "грубо вмешались в дела России". Однако Блинкен отмечает, что россиянам надоели коррупция и автократия.

"Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это касается нас. Это касается их. Это касается правительства. Это касается разочарования, которое испытывают россияне по поводу коррупции, автократии, и я думаю, что им нужно смотреть внутрь", - отметил Блинкен.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией с арестом Навального и задержаниями на протестах в России, а также допустил введение санкций против России.

Он также заявлял, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. В частности, применение химического оружия при попытке отравить Навального.

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