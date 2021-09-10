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США определили 44 эвакуированных из Афганистана как потенциальных террористов

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США, Пятница 10 сентября 2021 19:47
США определили 44 эвакуированных из Афганистана как потенциальных террористов Фото: США определили 44 эвакуированных из Афганистана как потенциальных террористов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов отметило 44 афганских эвакуированных как потенциально опасных для национальной безопасности. Правительство США проверило десятки тысяч эвакуированных для переселения в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Из более чем 60 тысяч эвакуированных, прибывших на территорию США с 17 августа, 13 афганцев остаются под стражей таможенной и пограничной службы США в ожидании дополнительных процедур проверки и анализа, включая собеседования с ФБР и контртеррористическими группами.

Еще 15 человек, которые представляли угрозу безопасности, передали в Иммиграционную и таможенную службу США (ICE) и отправили обратно в транзитные пункты в Европе или на Ближнем Востоке. При этом в нескольких случаях эвакуированных освободили после дополнительной проверки.

В списках Министерства внутренней безопасности есть 16 афганцев, которые не получили разрешения на выезд и остаются за границей в транзитных пунктах, которые американские чиновники называют "ландышами".

В администрации президента Джо Байдена утверждают, что проверка является строгой и многосторонней, с привлечением военных, разведывательных, правоохранительных и антитеррористических органов и их баз данных.

Списки Министерства внутренней безопасности показывают, что несколько афганцев были отмечены за заподозренными в связях с террористами, или чьи телефоны и электронные устройства содержали информацию, которая вызвала беспокойство у сотрудников CBP, проверяющих их по прибытии в США.

Афганских пассажиров проверяют при посадке в двух назначенных местах прибытия - Международном аэропорту Далласа в Вирджинии и Международном аэропорту Филадельфии.

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