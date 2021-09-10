США определили 44 эвакуированных из Афганистана как потенциальных террористов
Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов отметило 44 афганских эвакуированных как потенциально опасных для национальной безопасности. Правительство США проверило десятки тысяч эвакуированных для переселения в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Из более чем 60 тысяч эвакуированных, прибывших на территорию США с 17 августа, 13 афганцев остаются под стражей таможенной и пограничной службы США в ожидании дополнительных процедур проверки и анализа, включая собеседования с ФБР и контртеррористическими группами.
Еще 15 человек, которые представляли угрозу безопасности, передали в Иммиграционную и таможенную службу США (ICE) и отправили обратно в транзитные пункты в Европе или на Ближнем Востоке. При этом в нескольких случаях эвакуированных освободили после дополнительной проверки.
В списках Министерства внутренней безопасности есть 16 афганцев, которые не получили разрешения на выезд и остаются за границей в транзитных пунктах, которые американские чиновники называют "ландышами".
В администрации президента Джо Байдена утверждают, что проверка является строгой и многосторонней, с привлечением военных, разведывательных, правоохранительных и антитеррористических органов и их баз данных.
Списки Министерства внутренней безопасности показывают, что несколько афганцев были отмечены за заподозренными в связях с террористами, или чьи телефоны и электронные устройства содержали информацию, которая вызвала беспокойство у сотрудников CBP, проверяющих их по прибытии в США.
Афганских пассажиров проверяют при посадке в двух назначенных местах прибытия - Международном аэропорту Далласа в Вирджинии и Международном аэропорту Филадельфии.