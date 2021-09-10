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США визначили 44 евакуйованих з Афганістану як потенційних терористів

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США, П'ятниця 10 вересня 2021 19:47
США визначили 44 евакуйованих з Афганістану як потенційних терористів Фото: США визначили 44 евакуйованих з Афганістану як потенційних терористів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів відзначило 44 афганських евакуйованих як потенційно небезпечних для національної безпеки. Уряд США перевірило десятки тисяч евакуйованих для переселення в Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

З більш ніж 60 тисяч евакуйованих, які прибули на територію США з 17 Серпня, 13 афганців залишаються під вартою митної та прикордонної служби США в очікуванні додаткових процедур перевірки та аналізу, включаючи співбесіди з ФБР і контртерористичними групами.

Ще 15 осіб, які представляли загрозу безпеці, передали в імміграційну і митну службу США (ICE) і відправили назад в транзитні пункти в Європі або на Близькому Сході. При цьому в декількох випадках евакуйованих звільнили після додаткової перевірки.

У списках Міністерства внутрішньої безпеки є 16 афганців, які не отримали дозволу на виїзд і залишаються за кордоном в транзитних пунктах, які американські чиновники називають "конваліями".

В Адміністрації президента Джо Байдена стверджують, що перевірка є суворою і багатосторонньою, із залученням військових, розвідувальних, правоохоронних і антитерористичних органів і їх баз даних.

Списки Міністерства внутрішньої безпеки показують, що кілька афганців були відзначені за запідозреними у зв'язках з терористами, або чиї телефони та електронні пристрої містили інформацію, яка викликала занепокоєння у співробітників CBP, які перевіряли їх після прибуття в США.

Афганських пасажирів перевіряють при посадці в двох призначених місцях прибуття-Міжнародному аеропорту Далласа у Вірджинії і міжнародному аеропорту Філадельфії.

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