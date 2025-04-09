США в ООН пригрозили Росії відповідальністю за зрив перемир'я в Україні

Сполучені Штати не потерплять недобросовісних переговорів про припинення війни або порушення зобов'язань щодо перемир'я в Україні.

Про це заявила посол США в ООН Дороті Ші, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата на брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України.

Вона висловила співчуття сім'ям, які втратили рідних внаслідок атаки на Кривий Ріг і нагадала, що ворожа балістична ракета була оснащена касетною частиною.

Посол нагадала, що США запропонували всеосяжне припинення бойових дій між Києвом і Москвою. Україна прийняла цю ініціативу, тоді як російська сторона висунула умову перемир’я, що стосується лише енергетичних об’єктів та ситуації в Чорному морі. Українська влада дала згоду і на такі обмежені рамки.

За словами посла, мир можливий лише за умови, що обидві держави - як Україна, так і Росія - неухильно будуть дотримуватися узгоджених під час зустрічі в Ер-Ріяді зобов’язань.

"Ми закликаємо Росію і Україну виконати свої зобов'язання. Світ спостерігає за цим. Ми закликаємо обидві сторони проявляти стриманість і продемонструвати, що їхня прихильність до миру є реальною. Зокрема, ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, і страти військовополонених можуть зашкодити мирним зусиллям і всім залежним від них дискусіям", - сказала Дороті Ші.