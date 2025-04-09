США в ООН пригрозили Росії відповідальністю за зрив перемир'я в Україні
Сполучені Штати не потерплять недобросовісних переговорів про припинення війни або порушення зобов'язань щодо перемир'я в Україні.
Про це заявила посол США в ООН Дороті Ші, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата на брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України.
Вона висловила співчуття сім'ям, які втратили рідних внаслідок атаки на Кривий Ріг і нагадала, що ворожа балістична ракета була оснащена касетною частиною.
Посол нагадала, що США запропонували всеосяжне припинення бойових дій між Києвом і Москвою. Україна прийняла цю ініціативу, тоді як російська сторона висунула умову перемир’я, що стосується лише енергетичних об’єктів та ситуації в Чорному морі. Українська влада дала згоду і на такі обмежені рамки.
За словами посла, мир можливий лише за умови, що обидві держави - як Україна, так і Росія - неухильно будуть дотримуватися узгоджених під час зустрічі в Ер-Ріяді зобов’язань.
"Ми закликаємо Росію і Україну виконати свої зобов'язання. Світ спостерігає за цим. Ми закликаємо обидві сторони проявляти стриманість і продемонструвати, що їхня прихильність до миру є реальною. Зокрема, ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, і страти військовополонених можуть зашкодити мирним зусиллям і всім залежним від них дискусіям", - сказала Дороті Ші.
Переговори у Саудівській Аравії
Наприкінці березня Сполучені Штати провели в Ер-Ріяді кілька раундів переговорів з делегаціями України та Росії.
Під час дискусій сторони обговорювали запропоноване раніше американською стороною припинення вогню на 30 днів. Україна погодилася на пропозицію Вашингтона, однак Росія почала висувати власні вимоги, зокрема щодо припинення мобілізації, постачання зброї країнами Заходу для ЗСУ.
На початку квітня Кремль відкинув мирні ініціативи США, оскільки вони начебто не вирішують "проблеми" Росії.
Одночасно загарбники посили обстріли України крилатими і балістичними ракетами, дронами та керованими авіабомбами.
4 квітня російські терористи вдарили балістичною ракетою по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед них 9 дітей.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не хоче переговорів без прогресу та не виключив запровадження нових санкцій проти Росії.
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