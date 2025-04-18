США окреслили мету щодо термінів повного припинення вогню в Україні, - Bloomberg

За даними джерел агентства, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф заявили про бажання домогтися припинення вогню протягом кількох тижнів.

Учасники повідомили офіційним особам США, що вони повністю підтримують головну мету президента Дональда Трампа - якнайшвидше припинення війни, сказало джерело.

За словами джерел, офіційні особи США заявили, що очікують незабаром значного прогресу, і учасники зустрічі погодилися працювати в цьому напрямку.

Згідно із заявою Єлисейського палацу, радники з національної безпеки і переговірники з Німеччини, Франції, США і Великої Британії знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення, розпочаті у французькій столиці.

Санкції проти Москви

Європейські чиновники також хотіли дізнатися, які дії адміністрація Трампа розглядає, якщо не доб'ється прогресу від Путіна. Вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, зокрема за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого Трамп раніше заявляв, сказало джерело.

Паризька зустріч стала черговою спробою Європи вплинути на результат переговорів, продемонструвавши, що разом із Києвом вони повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни і що Росія має довести серйозність своїх намірів вести переговори про беззастережне припинення вогню, зазначає Bloomberg.

Зустрічі в Парижі

Серія зустрічей у Парижі, в якій також брав участь держсекретар США Марко Рубіо, відбулася майже за тиждень після того, як Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, де він розмовляв із Володимиром Путіним майже п'ять годин. Він охарактеризував розмову як "переконливу", заявивши, що вони обговорювали кроки, які могли б покласти кінець війні і, можливо, також привести до можливостей для бізнесу.