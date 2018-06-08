В США около 1,6 тыс. нелегалов отправят в федеральные тюрьмы

Нелегалов примут тюрьмы в штатах Вашингтон, Калифорния, Орегон, Аризона и Техас

В Соединенных Штатах Америки около 1,6 тыс. задержанных нелегальных мигрантов отправят в федеральные тюрьмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пpecc-ceкpeтapя Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Дaни Бeннeтт.

Сообщается, что подобный метод содержания нелегалов применяется впервые. По словам Беннетт, мигрантов в ожидании решения суда будут содержать в пяти тюрьмах в штатах Вашингтон, Калифорния, Орегон, Аризона и Техас.

В частности, в Калифорнии тюрьма в Викторвилле уже готовит тысячу мест для нелегалов. Беннетт отметила, что такие меры являются вынужденными, так как число мигрантов постоянно растет.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором объявил о прекращении практики, когда пойманный полицией нелегальный мигрант оставался на свободе до решения суда о его статусе.