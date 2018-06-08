У США близько 1,6 тис. нелегалів відправлять у федеральні тюрми

Нелегалів приймуть в'язниці в штатах Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Арізона і Техас

У Сполучених Штатах Америки близько 1,6 тис. затриманих нелегальних мігрантів відправлять у федеральні тюрми. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Імміграційної і митної служби США (ICE) Дані Беннетт.

Повідомляється, що подібний метод утримання нелегалів застосовується вперше. За словами Беннетт, мігрантів в очікуванні рішення суду будуть містити в п'яти в'язницях в штатах Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Арізона і Техас.

Зокрема, в Каліфорнії в'язниця в Викторвіллі вже готує тисячу місць для нелегалів. Беннетт зазначила, що такі заходи є вимушеними, так як число мігрантів постійно зростає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав меморандум, в якому оголосив про припинення практики, коли спійманий поліцією нелегальний мігрант залишався на волі до рішення суду про його статус.