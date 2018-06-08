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У США близько 1,6 тис. нелегалів відправлять у федеральні тюрми

НовиниПолітика    08.06.2018 - 10:16
Фото: одна з федеральних в'язниць США wikipedia.org)
Фото: одна з федеральних в'язниць США wikipedia.org)

Нелегалів приймуть в'язниці в штатах Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Арізона і Техас

У Сполучених Штатах Америки близько 1,6 тис. затриманих нелегальних мігрантів відправлять у федеральні тюрми. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Імміграційної і митної служби США (ICE) Дані Беннетт.

Повідомляється, що подібний метод утримання нелегалів застосовується вперше. За словами Беннетт, мігрантів в очікуванні рішення суду будуть містити в п'яти в'язницях в штатах Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Арізона і Техас.

Зокрема, в Каліфорнії в'язниця в Викторвіллі вже готує тисячу місць для нелегалів. Беннетт зазначила, що такі заходи є вимушеними, так як число мігрантів постійно зростає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав меморандум, в якому оголосив про припинення практики, коли спійманий поліцією нелегальний мігрант залишався на волі до рішення суду про його статус.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, тюрьма, нелегалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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