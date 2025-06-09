США охопили протести: що відомо і чому Трамп наказав "ввести війська"

Головне:

Чому почалися протести?

Що відомо про постраждалих та наслідки сутичок?

Як відреагував Дональд Трамп на протести?

Чому влада Каліфорнії виступила проти рішення Трампа "ввести війска"?

Що спричинило протести в США?

Масові протести спалахнули в Лос-Анджелесі та інших містах штату Каліфорнія наприкінці минулого тижня.

Їхньою головною причиною стали масштабні затримання мігрантів, організовані федеральною владою, зокрема Імміграційною та митною службою (ICE). Кількість подібних арештів та депортацій зросла на тлі жорсткої політики адміністрації Дональда Трампа щодо імміграції.

За даними CBS, лише 6 червня ICE під час рейду затримала в Лос-Анджелесі близько сотні осіб без офіційного статусу, а за тиждень було арештовано понад 2 тисячі "нелегалів".

Фото: під час протестів підпалювали автівки (GettyImages)

Сутички та постраждалі

Протести в Лос-Анджелесі у п'ятницю, 6 червня, зосередилися біля будівлі федеральної влади, де утримували затриманих мігрантів, та продовжилися на вихідних. Поліція міста перекрила автостради та мости, через які можна виїхати з Лос-Анджелеса до інших міст.

Спочатку мирні акції на підтримку мігрантів згодом переросли в заворушення. Протестувальники кидали каміння, палили сміття, а поліція застосовувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Було зафіксовано кілька випадків мародерства у магазинах. У неділю в районі Лос-Анджелеса заарештували близько 30 осіб.

Поліція оголосила весь центр Лос-Анджелеса "незаконним місцем" для зібрань.

7 червня у містечку Парамаунт відбулися зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту заарештували профспілкового лідера за звинуваченням у перешкоджанні роботі правоохоронним органам

У Сан-Франциско, де також відбулися заворушення, затримали близько 60 людей, троє поліцейських отримали поранення. Протести біля будівлі Імміграційної служби переросли в напружене протистояння за участю поліцейських.

Внаслідок заворушень отримали поранення кілька осіб. Серед них британський фотограф і австралійська репортерка, у яких влучили гумові кулі поліцейських. Ще двоє правоохоронців отримали поранення внаслідок наїзду мотоциклів протестувальників.

Станом на понеділок, протестувальники здебільшого розійшлися в центрі Лос-Анджелеса, але правоохоронці продовжують чергувати на вулицях.

Реакція Трампа та дії влади

У відповідь на протести президент США Дональд Трамп назвав Лос-Анджелес "окупованим" нелегальними мігрантами та злочинцями, звинувативши протестувальників у нападах на федеральних агентів.

Він заявив, що "агресивні, бунтівні натовпи" намагаються зірвати операції з депортації, але це лише зміцнює рішучість адміністрації "навести лад".

Трамп доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та Генпрокурору Пем Бонді розпочати спільні дії для "звільнення" міста від мігрантів і припинення заворушень.

"Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес – звільнений", – заявив очільник Білого дому.

Фото: Трамп закликав до жорсткої реакції на протести (GettyImages)

У соцмережі TruthSocail Трамп закликав начальника поліції Лос-Анджелеса "ввести війська" та "заарештувати людей у масках", заявивши, що місцеві правоохоронні органи "перевантажені" та "ситуація вийшла з-під контролю".

"Джим Макдоннелл, шановний начальник поліції Лос-Анджелеса, щойно заявив, що протестувальники стають набагато агресивнішими, і що йому "доведеться переглянути ситуацію" щодо введення військ. Він повинен це зробити просто зараз!Не дозволяйте цим головорізам уникнути покарання", – написав Трамп

У суботу, 7 червня, Трамп розпорядився відправити 2000 військових Національної гвардії до Лос-Анджелеса для "тимчасового захисту співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання".

До того ж міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність мобілізувати підрозділи морської піхоти у разі "ескалації насильства".

Невдовзі після оголошення свого рішення про відправку військ Трамп подякував Національній гвардії "за добре виконану роботу", проте, як писали ЗМІ, гвардійці на той момент ще не були в Лос-Анджелесі. Зранку 9 червня CNN повідомляло, що в місті перебувають 300 нацгвардійців.

Влада Каліфорнії розкритикувала рішення Трампа

Рішення президента США Дональда Трампа про розгортання Нацгвардії без офіційного запиту від влади штату стало першим подібним випадком за кілька десятиліть. Останній раз лідер Білого дому використав такі повноваження у 1992 році, однак навіть тоді розгортання військ відбулося на прохання губернатора Каліфорнії.

Зазначимо, що Трамп використав закон США, який дозволяє президенту розгортати Національну гвардію за необхідності для відбиття вторгнення, придушення повстання або виконання законів, якщо їх неможливо виконати звичайними силами.

Дії Трампа розкритикували представники влади штату. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав це рішення "навмисно провокаційним" і заявив, що штат подасть до суду на адміністрацію Трампа.

В офісі губернатора вважають, що президент США порушив законодавство, коли одноосібно вирішив відправити військових Нацгвардії до Каліфорнії.

"Лос-Анджелес: не ведіться на вудку Трампа. Трамп хоче хаосу, і він сам підбурював до насильства. Ті, хто нападає на правоохоронні органи або завдає шкоди майну, ризикують бути арештованим", – заявив Гевін Ньюсом у соцмережі X.

У відповідь речниця Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила губернатора Ньюсома в бездіяльності під час заворушень у Лос-Анджелесі. Вона назвала його "слабким" і заявила, що саме через те, що губернатор залишався осторонь, президент Трамп вирішив ввести війська.

Лівітт наголосила, що через бездіяльність місцевої влади федеральні правоохоронці стали мішенню нападів з боку "радикалів і злочинців".

Фото: влада Каліфорнії розкритикувала розгортання Нацгвардії (GettyImages)

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс своєю чергою назвала заворушення в місті "хаосом, спровокованим адміністрацією Трампа".

Мер Сан-Франциско Деніел Лурі також розкритикував рейди ICE проти мігрантів.

"Спроби націлитись на членів нашої іммігрантської спільноти, які роблять внесок у розвиток міста, підтримують економіку та виховують тут свої родини, роблять наше місто менш безпечним", – зазначив він.

Ліга об'єднаних громадян Латинської Америки засудила наказ Трампа, заявивши, що цей крок "знаменує собою глибоко тривожну ескалацію підходу адміністрації до імміграції та реакцію цивільного населення на використання тактики військового типу".

Віцепрезидент Ліги Хосе Баррера висловив думку, що не було жодної потреби у залученні військ, адже в Лос-Анджелесі вже працюють 17 тисяч поліцейських.

Варто додати, що за даним перепису населення 2024 року, в Лос-Анджелесі проживало понад 1,35 млн іммігрантів, а це означає, що кожен третій його житель є іммігрантом. При цьому 82% населення – вихідці з Латинської Америки.

Лос-Анджелес навіть оголосив себе "містом-притулком". Як пише CNN, такий статус означає, що місцеві органи влади обмежують свою співпрацю з федеральними імміграційними органами. У листопаді 2024 в Лос-Анджелесі була прийнята резолюція, яка заборонила обмін даними з імміграційними органами.

Водночас адміністрація Трампа засудила Лос-Анджелес та інші "міста-притулки" за перешкоджання забезпеченню імміграційного законодавства, а президент пообіцяв покарати юрисдикції, які не співпрацюють.

У квітні очільник Білого дому доручив Міністерству внутрішньої безпеки та генеральному прокурору скласти список цих юрисдикцій, що належать до категорії "притулків", та визначити фінансування, яке може бути припинено для них.

Під час підготовки використовувалися: публікації СNN, AP, Bloomberg, CBS, повідомлення Дональда Трампа в TruthSocial, повідомлення Керолайн Лівітт і Гевіна Ньюсома в Х.