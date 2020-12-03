США ограничили импорт китайского хлопка из-за притеснения уйгуров

Власти США приняли решение ввести запрет на импорт хлопка и текстиля из Китая. Речь идет о Синьцзянском производственно-строительном корпусе, который является крупнейшим производителем хлопка в КНР.
Об этом сообщается на сайте Таможенно-пограничной службы США.
Санкции в отношении корпуса были введены в июле 2020 года по "акту Магнитского".
Поводом для введения санкций стали сообщения об отправке уйгуров на принудительное переобучение и использовании их труда в производстве.
После 1 декабря компании США должны были исключить из своих цепочек поставок предприятия, связанные с Синьцзянским производственно-строительным корпусом.
США уже ограничивали импорт товаров производства отдельных компаний и лагерей из Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).
"Президент Трамп и американский народ не будут смиряться с нарушениями прав человека, совершаемыми коммунистическим правительством Китая", - сказал и.о. главы министерства национальной безопасности США Кен Кучинелли.
По данным СМИ и правозащитных организаций, к июлю невольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.
В сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.
Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.