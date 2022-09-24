UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США оголосили про виключення Афганістану зі списку основних союзників поза НАТО

Фото: США оголосили про виключення Афганістану зі списку основних союзників поза НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден оголосив про виключення Афганістану зі списку основних союзників країни поза НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Афганістан отримав статус основного союзника США поза НАТО у 2012 році за президента Барака Обами.

Байден повідомляв про плани позбавлення Кабула цього статусу в липні - майже через рік після того, як владу в країні захопили таліби.

Статус основного союзника США поза НАТО мають 19 країн. Серед них - Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші.

На відміну від союзників США по НАТО, пов'язаних один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, який не є членом НАТО, не має гарантій взаємного захисту.

Він має право отримання кредитів, і навіть є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. Крім того, приватні компанії з цієї країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт чи капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військового вишколу та допомоги, включаючи прискорений продаж та оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО залишили країну.

Раніше цього року США оголосили Колумбію та Катар союзниками поза НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан