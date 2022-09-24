США оголосили про виключення Афганістану зі списку основних союзників поза НАТО

Афганістан отримав статус основного союзника США поза НАТО у 2012 році за президента Барака Обами.

Байден повідомляв про плани позбавлення Кабула цього статусу в липні - майже через рік після того, як владу в країні захопили таліби.

Статус основного союзника США поза НАТО мають 19 країн. Серед них - Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші.

На відміну від союзників США по НАТО, пов'язаних один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, який не є членом НАТО, не має гарантій взаємного захисту.

Він має право отримання кредитів, і навіть є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. Крім того, приватні компанії з цієї країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт чи капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військового вишколу та допомоги, включаючи прискорений продаж та оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО залишили країну.

Раніше цього року США оголосили Колумбію та Катар союзниками поза НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.