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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Фото: представниця Пентагону Сабріна Сінгх (flickr)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона. 

До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:

  • обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Військова допомога Україні від США

США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку у 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

При цьому вчора Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого становить понад 1 млрд доларів.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України