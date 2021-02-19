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США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение

Автор: РБК-Украина

19 февраля США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение. Администрация президента Джо Байдена планирует резкое сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.

Об этом сообщает Reuters.

Ученые и зарубежные дипломаты поприветствовали возвращение США к договору, которое стало официальным через 30 дней после того, как Джо Байден отдал приказ относительно этого в первый день пребывания на должности.

В настоящее время почти 200 стран подписали пакт 2015 года о предотвращении катастрофическим изменениям климата. Соединенные Штаты были единственной страной, которая вышла из соглашения. Бывший президент Дональд Трамп пошел на такой шаг, аргументируя его слишком большими расходами на борьбу с глобальными изменениями климата

Байден пообещал наметить путь к нулевым выбросам в США до 2050 года. Ученые заявили, что такая цель соответствует стратегии уменьшения наполовину глобальных выбросов уже к 2030 году.

Посол США по вопросам климата Джон Керри вместе с советником Байдена Джиной Маккарти разрабатывает новые правила и стимулы, направленные на ускорение использования чистой энергии.

Байден также подписал больше десятка распорядительных документов, связанных с изменением климата, и мобилизовал каждое федеральное ведомство относительно этого направления.

Как сообщало РБК-Украина, основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с изменением климата. Он также считает, что государства должны увеличить свои расходы на исследования, связанные с экологией.

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