США одразу почнуть передавати Україні зброю після рішення Конгресу, - Білий дім

Білий дім очікує, що постачання озброєння Україні почнуться одразу після того, як Конгрес США прийме законопроект про продовження фінансування допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
На питання, як швидко почнуться нові постачання військової допомоги Україні після рішення Конгресу, речниця сказала: "Одразу ж".
"Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (допомога Україні, - ред.) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", - сказала Жан-П'єр.
Речниця також додала, що мета російського диктатора Володимира Путіна - загарбати Україну. Вона зазначила, що США не можуть допустити цього.
Нагадаємо, американські законодавці з вересня 2023 року не можуть домовитися про продовження фінансування допомоги Україні.
Республіканці блокують рішення щодо підтримки України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити законопроект Сенату на чотири окремі документи.
Вчора, 19 квітня, Палата представників взялася за ініціативу Джонсона. Один з законопроектів передбачає допомогу Україні на 60 млрд доларів.
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