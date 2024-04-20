США одразу почнуть передавати Україні зброю після рішення Конгресу, - Білий дім

На питання, як швидко почнуться нові постачання військової допомоги Україні після рішення Конгресу, речниця сказала: "Одразу ж".

"Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (допомога Україні, - ред.) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", - сказала Жан-П'єр.

Речниця також додала, що мета російського диктатора Володимира Путіна - загарбати Україну. Вона зазначила, що США не можуть допустити цього.