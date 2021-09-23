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В США одобрили применение дополнительных доз Pfizer для уязвимых групп населения

Автор: Артур Родивилов

Американский медицинский регулятор разрешил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Разрешение касается ряда наиболее уязвимых групп населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт регулятора.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США "внесло изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech". В заявлении уточняется, что "это позволит использовать одну бустерную дозу минимум через шесть месяцев" после полной вакцинации.

Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться.

Напомним, что обеспечивает защиту от симптоматического заболевания COVID-19 на уровне 94%. Этот показатель сопоставим с двухдозовай вакцинацией препаратами Moderna или Pfizer

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Вакцина