В США одобрили применение дополнительных доз Pfizer для уязвимых групп населения

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США "внесло изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech". В заявлении уточняется, что "это позволит использовать одну бустерную дозу минимум через шесть месяцев" после полной вакцинации.

Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться.