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У США схвалили бустерні щеплення вакциною Pfizer для підлітків

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Понеділок 03 січня 2022 18:15
У США схвалили бустерні щеплення вакциною Pfizer для підлітків Фото: у США схвалили бустерні щеплення вакциною Pfizer для підлітків (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років. Зокрема, вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

У заяві уточнюється, що розширення програми з ревакцинації передбачає "більш широке використання однієї бустерної дози, в тому числі серед осіб у віці 12-15 років".

Фахівці управління також дозволили скоротити час між проведенням первинної вакцинації препаратом Pfizer і BioNTech і застосуванням бустерної дози мінімум до п'яти місяців. Раніше зазначений термін становив шість місяців.

Крім того, в документі уточнюється, що управління дозволило вакцинацію деяких груп дітей у віці 5-11 років з ослабленим імунітетом.

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