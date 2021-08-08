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В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие

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США, Воскресенье 08 августа 2021 06:41
В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие Фото: в США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие (twitter.com/CrimeWatchMpls)
Автор: РБК-Украина

В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие. После падения и самолет, и дом загорелись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox9.

В американском городе Виктория, штат Миннесота, потерпел крушение одномоторный самолет Mooney M20.

По данным полиции, никто из находящихся на борту самолета не выжил - точное их число устанавливается. Некоторые СМИ сообщают о двух жертвах катастрофы. В то же время на земле никто не пострадал.

Как утверждают очевидцы аварии, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району.

В Федеральном авиационном управлении США информировали, что борт направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Вирджиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота).

Напомним, что в Ивано-Франковской области легкомоторный самолет упал на дом, погибли четыре человека.

Мы также писали о том, что в сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи.

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