В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие
В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие. После падения и самолет, и дом загорелись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox9.
В американском городе Виктория, штат Миннесота, потерпел крушение одномоторный самолет Mooney M20.
По данным полиции, никто из находящихся на борту самолета не выжил - точное их число устанавливается. Некоторые СМИ сообщают о двух жертвах катастрофы. В то же время на земле никто не пострадал.
Как утверждают очевидцы аварии, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району.
В Федеральном авиационном управлении США информировали, что борт направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Вирджиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота).
Напомним, что в Ивано-Франковской области легкомоторный самолет упал на дом, погибли четыре человека.
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