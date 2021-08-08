У США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі
У США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі. Після падіння і літак, і будинок загорілися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox9.
В американському місті Вікторія, штат Міннесота, зазнав аварії одномоторний літак Mooney M20.
За даними поліції, ніхто з тих, що знаходяться на борту літака не вижив - точне їх число встановлюється. Деякі ЗМІ повідомляють про двох жертв катастрофи. У той же час, на землі ніхто не постраждав.
Як стверджують очевидці аварії, літак почав розвалюватися на частини вже в повітрі. Його фрагменти розкидало по всьому району.
У Федеральному авіаційному управлінні США інформували, що борт прямував з муніципального аеропорту Олександрії (штат Вірджинія) в аеропорт міста Інден-Прері (штат Міннесота).
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини.
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