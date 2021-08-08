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У США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі

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США, Неділя 08 серпня 2021 06:41
У США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі Фото: у США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі (twitter.com/CrimeWatchMpls)
Автор: РБК-Україна

У США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі. Після падіння і літак, і будинок загорілися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox9.

В американському місті Вікторія, штат Міннесота, зазнав аварії одномоторний літак Mooney M20.

За даними поліції, ніхто з тих, що знаходяться на борту літака не вижив - точне їх число встановлюється. Деякі ЗМІ повідомляють про двох жертв катастрофи. У той же час, на землі ніхто не постраждав.

Як стверджують очевидці аварії, літак почав розвалюватися на частини вже в повітрі. Його фрагменти розкидало по всьому району.

У Федеральному авіаційному управлінні США інформували, що борт прямував з муніципального аеропорту Олександрії (штат Вірджинія) в аеропорт міста Інден-Прері (штат Міннесота).

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини.

Ми також писали про те, що в мережі з'явилося відео з моментом падіння спортивного літака біля Коломиї.

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