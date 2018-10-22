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В США в одном из заведений провалился пол, пострадали более 30 человек

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 01:21
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Во время вечеринки провалился пол одного из залов второго этажа

По меньшей мере 30 человек получили травмы в результате обрушения межэтажного перекрытия во время вечеринки в клубе в Южной Каролине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Carolina.

Как сообщается, в ходе вечеринки провалился пол одного из залов второго этажа в двухэтажном клубном здании. Так, 30 человек были доставлены в больницы с различными травмами, никто не заблокирован под завалами.

Посетили клуба, в основном молодежь, на два часа были эвакуированы из здания, однако позднее им разрешили вернуться.

Информация о причинах инцидента, а также состоянии здоровья пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что во Флориде (США) произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек.

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