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У США в одному із закладів провалилася підлога, постраждали понад 30 осіб

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 01:21
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Під час вечірки провалилася підлога одного з залів другого поверху

Щонайменше 30 людей отримали травми в результаті обвалення міжповерхового перекриття під час вечірки в клубі в Південній Кароліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Carolina.

Як повідомляється, в ході вечірки провалилася підлога одного з залів другого поверху в двоповерховій клубному будинку. Так, 30 осіб були доставлені в лікарні з різними травмами, ніхто не заблокований під завалами.

Відвідувачі клубу, в основному молодь, на дві години були евакуйовані з будівлі, проте пізніше їм дозволили повернутися.

Інформація про причини інциденту, а також стан здоров'я постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Флориді (США) сталася стрілянина, в результаті якої поранено шість чоловік.

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