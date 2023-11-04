США очікують на зміну тактики Ізраїля в Секторі Газа найближчим часом: про що йде мова

В Сполучених Штатах Америки вважають, що найближчими днями може розпочатись нова фаза війни між Ізраїлем й ХАМАСОМ. ЦАХАЛ обмежить масштаби повітряної кампанії й зосередиться на тактичних наземних операціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами високопоставленого представника адміністрації президента США, Білий дім очікує на те, що Ізраїль приділить більше уваги тактичній наземній кампанії, яка буде спрямована на зачистку широкої мережі підземних тунельних комплексів, з яких діє ХАМАС.

Він додав, що Білий дім був "дуже прямолінійним щодо рішень воєнного часу, обдуманим й ставив складі питання" під час дискусій з Ізраїлем, навіть попри те, що ЦАХАЛ критикували через обстріл табору біженців Джабалія в північній частині Гази.

"Відповідаючи на запитання, коли адміністрація Байдена буде змушена закликати до припинення вогню - чого вона досі відмовлялася робити, - високопоставлений представник адміністрації сказав, що з огляду на масштаб і характер нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, припинення вогню було б недоречним", - пише видання.

Як відзначив чиновник, США активно закликають Ізраїль до так званих гуманітарних пауз, водночас підкреслюють, що попри право захищатись, Єрусалим повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Він зауважив, що припинення вогню, на його думку, залежатиме від того, чи "відчувають ізраїльтяни впевненість у тому, що щось подібне не може повторитися"

"Президент Джо Байден опирається закликам до припинення вогню, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй, і наполягає на тому, що Ізраїль несе "відповідальність" за захист своїх громадян від тероризму. Ні він, ні будь-хто в його адміністрації навіть близько не підійшов до критики того, як Ізраїль веде свій наступ", - додає CNN.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.