UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США обязались выделить Украине 60 млн долларов помощи до встречи Зеленского и Байдена

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты обещают выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине в преддверии встречи в Белом доме между президентом Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Администрация Байдена заявила в уведомлении Конгрессу, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - говорится в сообщении.

Зеленский встретится с Байденом в рамках визита в Белый дом, который, как надеется администрация США, продемонстрирует поддержку суверенитета Украины перед лицом захвата Россией Крыма и поддержки вооруженных боевиков на востоке страны.

Белый дом также заявил, что Байден намерен поощрять усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в Украине.

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает критически важными для защиты от боевиков на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощь