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США зобов'язалися виділити Україні 60 млн доларів допомоги до зустрічі Зеленського і Байдена

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Вівторок 31 серпня 2021 20:53
США зобов'язалися виділити Україні 60 млн доларів допомоги до зустрічі Зеленського і Байдена Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати обіцяють виділити до 60 млн доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі в Білому домі між президентом Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Адміністрація Байдена заявила в повідомленні Конгресу, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інших провокацій.

"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України повинні бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зустрінеться з Байденом в рамках візиту в Білий дім, який, як сподівається адміністрація США, продемонструє підтримку суверенітету України перед обличчям захоплення Росією Криму і підтримки озброєних бойовиків на сході країни.

Білий дім також заявив, що Байден має намір заохочувати зусилля Зеленського щодо боротьби з корупцією в Україні.

Військова допомога покликана продемонструвати, що США прихильні безпеці України. Новий пакет включатиме більше протитанкових ракет Javelin, які Київ вважає критично важливими для захисту від бойовиків на Донбасі.

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