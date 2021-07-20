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В США обязали операторов усилить защиту трубопроводов от кибератак

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Вашингтон, Вторник 20 июля 2021 23:28
В США обязали операторов усилить защиту трубопроводов от кибератак Фото: США усилят защиту после атаки на Colonial Pipeline (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство внутренней безопасности США обязало операторов ключевых трубопроводов, по которым транспортируются опасные жидкости и природный газ, обеспечить необходимые меры защиты от кибератак. Это уже вторая директива Управления транспортной безопасности с мая этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Первая была издана после того, как взлом компьютерных систем трубопроводной компании Colonial Pipeline на несколько дней парализовал поставки топлива на юго-востоке США.

В ведомстве заявили, что это решение связано с угрозой для кибербезопасности трубопроводных систем.

"Жизнь и благополучие американского народа зависят от нашей коллективной способности защитить критически важную инфраструктуру нашей страны от развивающихся угроз", - заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Директива требует, чтобы перечисленные ведомством трубопроводы приняли определенные меры для защиты от атак с использованиеем программ-вымогателей и других угроз в сфере информационных технологий, внедрили план действий в чрезвычайных обстоятельствах, а также провели проверку своих систем кибербезопасности.

Напомним, 8 мая, компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что для возобновления работы Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов в криптовалюте. Однако позднее американские СМИ рассказали, что размер выкупа хакерам якобы составлял 90 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп, чтобы возобновить работу топливного трубопровода. По словам гендиректора Джозефа Блаунта, сумма выкупа составила 4,4 млн долларов.

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