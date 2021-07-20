В США обязали операторов усилить защиту трубопроводов от кибератак

Министерство внутренней безопасности США обязало операторов ключевых трубопроводов , по которым транспортируются опасные жидкости и природный газ, обеспечить необходимые меры защиты от кибератак. Это уже вторая директива Управления транспортной безопасности с мая этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Первая была издана после того, как взлом компьютерных систем трубопроводной компании Colonial Pipeline на несколько дней парализовал поставки топлива на юго-востоке США.

В ведомстве заявили, что это решение связано с угрозой для кибербезопасности трубопроводных систем.

"Жизнь и благополучие американского народа зависят от нашей коллективной способности защитить критически важную инфраструктуру нашей страны от развивающихся угроз", - заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Директива требует, чтобы перечисленные ведомством трубопроводы приняли определенные меры для защиты от атак с использованиеем программ-вымогателей и других угроз в сфере информационных технологий, внедрили план действий в чрезвычайных обстоятельствах, а также провели проверку своих систем кибербезопасности.