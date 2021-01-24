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США обвинили россиянку в краже данных беженцев

Воскресенье 24 января 2021 01:36
США обвинили россиянку в краже данных беженцев
Фото: монитор ноутбука (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В пятницу Министерство юстиции США предъявило обвинение трем лицам в сговоре с целью похитить правительственные документы Программы США по приему беженцев (RAP). Также целью злоумышленников было отмыть средства, полученные незаконным путем.

Об этом пишет "Голос Америки".

Среди обвиняемых 43-летняя россиянка Олеся Красилова, 42-летний иорданец Хайтам Сад и 42-летний Ауз Абдулджаббар.

Сад с 2007 по 2016 годы работал в Иммиграционной службе США в Аммане, Красилова занимала подобную должность в Москве. Они имели дело с документами заявителей на получение статуса беженцев в США. Красилова в основном занималась делами заявителей на статус беженцев из бывшего советского блока, а также несколько месяцев имела доступ к программе беженцев из Ирака, отмечают в министерстве.

Под руководством Абдулджаббара, Красилова и Сад с 2016 по меньшей мере апрель 2019 года действовали в сговоре ради кражи документов, которые содержали личную информацию заявителей, говорится в обвинениях.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает вариант введение новых санкций против России за кибератаки.

РБК-Украина писало, что Байден поручил разведывательному сообществу проверить зв'связь российских хакеров с кибератакой ряд американских правительственных сетей.

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