США звинуватили 12 співробітників розвідки РФ втручання у вибори в 2016 році

Звинувачення співробітникам розвідки пред'явили за результатами розслідування США

Міністерство юстиції США сьогодні, 13 липня, звинуватило 12 співробітників російської розвідки в змові з метою втрутитися у президентські вибори в США в 2016 році. Про це повідомив заступник генпрокурора Рід Розенстейн, передають NBC News.

За даними видання, звинувачення співробітникам розвідки США пред'явили за результатами розслідування, яке проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

Так, в обвинувальному висновку говориться, що ці люди працюють у двох відділах Головного управління розвідки, які активно проводили кібероперації з метою втрутитися у президентські вибори 2016 року.

У США заявили, що один підрозділ займалося крадіжкою інформацією, друге поширювало вкрадену інформацію.

Нагадаємо, 4 липня комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів погодився з висновками американських спецслужб про втручання Росії у президентські вибори в США. Раніше американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втручалася в президентські вибори США в 2016 році. Однак Трамп і Путін неодноразово заперечували звинувачення.