В США обвиненный в секс-торговле миллиардер покончил с собой в тюрьме

Фото: Джеффри Эпштейн (twitter.com/Reuters/)

Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена

Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как известно, в прошлом месяце федеральные прокуроры Манхэттена обвинили 66-летнего Эпштейна в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.

В 2007 году Эпштейна обвиняли в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции. Расследование велось в 2002-2005 годах. Тогда Эпштейн пошел на сделку со следствием - его делом занимался Алекс Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды. В результате тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев.

В ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Эпштейна и роли Акосты в нем. Журналистам удалось найти около 60 жертв насилия со стороны Эпштейна. В феврале 2019 года судья окружного суда по Южной Флориде Кеннет Марра постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным.

7 июля Эпштейна задержали. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек. Миллиардер не признал вину. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси потребовали от него уйти в отставку. Позже министр труда США Алекс Акоста объявил об отставке из-за скандала вокруг Эпштейна.

Напомним, 20 марта в США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер.