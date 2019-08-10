У США звинувачений у секс-торгівлі мільярдер покінчив із собою у в'язниці

Фото: Джеффрі Епштейн (twitter.com/Reuters/)

Джеффрі Епштейн покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена

Американський фінансист, мільярдер Джеффрі Епштейн, якому раніше були висунуті звинувачення у секс-торгівлі неповнолітніми покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як відомо, минулого місяця федеральні прокурори Манхеттена звинуватили 66-річного Епштейна в незаконній торгівлі дівчатами у віці 14 років.

У 2007 році Епштейна звинувачували у сутенерстві і примусі декількох десятків неповнолітніх до проституції. Розслідування велося в 2002-2005 роках. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством - його справою займався Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди. В результаті той просидів у в'язниці лише 13 місяців.

У листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости в ньому. Журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна. У лютому 2019 року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра постановив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

7 липня Епштейна затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат. Мільярдер не визнав провину. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі зажадали від нього піти у відставку. Пізніше міністр праці США Алекс Акоста оголосив про відставку через скандал навколо Епштейна.

Нагадаємо, 20 березня в США помер мільярдер Девід Рокфеллер.