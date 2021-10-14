США обсудят с Узбекистаном использование военных баз, - Politico

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил. США смогут наносить удары по целям в Афганистане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Основная повестка визита будет касаться возможности размещения контртеррористических сил, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.

Накануне представители радикального движением "Талибан" договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам. Двухдневные переговоры проходили в Катаре.