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США обсудят с Узбекистаном использование военных баз, - Politico

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Вашингтон, Четверг 14 октября 2021 01:45
США обсудят с Узбекистаном использование военных баз, - Politico Фото: Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил. США смогут наносить удары по целям в Афганистане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представители Пентагона намерены посетить в текущем месяце Узбекистан.

"Основная повестка визита будет касаться возможности размещения контртеррористических сил, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.

Накануне представители радикального движением "Талибан" договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам. Двухдневные переговоры проходили в Катаре.

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