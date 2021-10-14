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США обговорять з Узбекистаном використання військових баз, - Politico

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Вашингтон, Четвер 14 жовтня 2021 01:45
США обговорять з Узбекистаном використання військових баз, - Politico Фото: Пентагон обговорить з Узбекистаном використання військових баз (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники Пентагону обговорять в Узбекистані можливість розміщення контртерористичних сил. США зможуть завдавати ударів по цілях в Афганістані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представники Пентагону мають намір відвідати в поточному місяці Узбекистан.

"Основний порядок візиту стосуватиметься можливості розміщення контртерористичних сил, що дозволить військовим США з більшою легкістю вести спостереження і завдавати ударів по цілях в Афганістані", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати ведуть переговори з країнами, що межують з Афганістаном, про використання для контртерористичних операцій в Афганістані військових об'єктів, включаючи російські бази в регіоні.

Напередодні представники радикального руху "Талібан" домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям. Дводенні переговори проходили в Катарі.

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