США обмірковують військову відповідь на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль, - Axios

Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Білий дім обговорює можливість застосування військової сили, якщо "Хезболла" приєднається до війни і нападе на Ізраїль", - йдеться у матеріалі.
Видання посилається на трьох американських чиновників і одного ізраїльського.
Зазначається, що приєднання до війни "Хезболли", яка базується в Лівані, призведе до різкої ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Це може підвищити ймовірність масових жертв серед цивільного населення в Ізраїлі та Лівані і, можливо, втягнувши в нього США. Також ізраїльським збройним силам, які зараз зосереджені здебільшого на Секторі Гази, буде значно важче битися на двох фронтах одночасно.
Відтоді, як 7 жовтня почалася війна Ізраїлі, почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.
Підтримувана Іраном "Хезболла" останніми днями обстріляла ракетами і протитанковими ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні, тоді як ізраїльські авіаудари завдали ударів по позиціях "Хезболли". Кілька бойовиків "Хезболли" і кілька солдатів ЦАХАЛу було вбито.
Водночас обом сторонам вдалося зберегти перестрілку на відносно низькому рівні, уникнувши тотальних бойових дій.
7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терористів.
Також The New York Times повідомляло, що Ізраїль звернувся до США з проханням про надання надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.
Сьогодні стало відомо, що ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.