UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США обговорюють з Україною дозвіл на далекобійні удари по РФ американською зброєю

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки та Україна обговорюють дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації.

Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, Штати і надалі будуть коригувати безпекову угоду, яка була заключена з Україною.

"Ми і надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", - сказав він.

Удари по території РФ

У травні Білий дім дозволив Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії, але з певними обмеженнями. Однак тоді було встановлено обмеження, і Штати поки що не дозволяють глибокі удари по території РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні знищувати російську авіацію на території РФ, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів КАБами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ