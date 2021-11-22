США обеспокоены скандальным заявлением президента Болгарии по Крыму

Посольство США напомнило, что в августе все участники саммита "Крымской платформы", включая Болгарию, заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непреклонны и едины относительного того, что, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию, Крым - это Украина", - сказано в заявлении.

Заявление президента Болгарии

18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".

Реакция Украины

После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что такое заявление - удар по отношениям с Украиной.