ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США в январе предоставили Украине разведанные о нападении России, - WSJ

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 02 апреля 2022 23:03
США в январе предоставили Украине разведанные о нападении России, - WSJ Фото: перед вторжением России США предоставили Украине детали нападения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В январе директор ЦРУ Уильямс Бернс совершил тайную поездку в Киев. Глава разведки США передал Украине детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на украинскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, во время своего визита в Киев Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему данные о плане нападения России. Они включали информацию о наступлении на украинскую столицу, что могло сыграть главную роль в успешном отражении российской атаки в критически важные первые дни войны.

В частности, тогда разведка США уже знала о планах российских войск наступать с территории Беларуси по кратчайшему пути - через Чернобыльскую зону отчуждения. Также данные содержали намерение россиян захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на Киев.

В материале также говорится о предпринятой европейскими лидерами последней попытке уговорить Путина отказаться от вторжения в Украину. Кроме того, упоминается взаимодействие между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной.

Отмечается, что далеко не все западные союзники США верили разведданным ЦРУ о том, что Путин может вторгнуться в Украину

Война России против Украины идет 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой