В США невідомий відкрив вогонь у церкві, є загиблі та поранені

Інцидент трапився близько 11:35 за місцевим часом. Поліцейський зупинив автомобіль біля аеропорту Blue Grass після спрацювання системи розпізнавання номерних знаків.

Однак чоловік, що перебував за кермом, відкрив вогонь та поранив правоохоронця, після цього викрав транспортний засіб і залишив місце події.

Далі злочинець прибув до баптистської церкви Richmond Road, що приблизно за 15 миль від аеропорту.

За словами начальника поліції Лексінгтона Лоуренса Везерса, зловмисник "відкрив вогонь по особах, які перебували на території церкви" та вбив двох жінок віком 72 та 32 роки, а також поранив двох чоловіків.

Обидвох постраждалих було ушпиталено. Один із них перебуває у критичному стані, інший - у стабільному. Стан пораненого співробітника дорожньої поліції стабільний.

Правоохоронці оперативно прибули на місце злочину та ліквідували злочинця.

Поліція не виключає зв'язку нападника з людьми у церкві, але подробиць не розголошує.