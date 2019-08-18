В США небольшой самолет упал на дом, есть жертва и пострадавшие

В Соединенных Штатах Америки в результате падения легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом погиб 1 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC New York.

Как сообщается, авария легкомоторного самолета Cessna 303 произошла в округе Датчес, что в штате Нью-Йорк, в субботу, 17 августа. Около 16:28 самолет с тремя людьми на борту, который вылетел из аэропорта округа Ориндж, упал на жилой дом.

Отмечается, что в самолете находились три человека, один из которых погиб. Информация о состоянии остальных двух не сообщается. В доме в момент инцидента также находились 3 человека, один из них пропал без вести, еще один получил опасные для жизни травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана произошла авария двухместного легкомоторного самолета Pitts S-2B, в результате чего погибли 2 человека. Жертвами катастрофы стали пилот самолета и телеведущая, которая снимала репортаж о фигурах высшего пилотажа.

РБК-Украина писало, что в Танзании произошла авария легкомоторного четырехместного самолета Sling. В результате авиакатастрофы, которая произошла вскоре после вылета самолета из аэропорта Табора, погибли 2 человека. Обе жертвы были гражданами Южно-Африканской Республики.