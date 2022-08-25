США назвали зверством ракетный удар россиян по Чаплино

"Российский ракетный удар по железнодорожной станции, полной гражданских жителей, в Украине соответствует образцам зверств. Мы продолжим вместе с партнерами по всему миру поддерживать Украину и требовать ответственности для российских официальных лиц", - написал он.

Ракетный удар по Чаплино

Напомним, сегодня стало известно, что спасатели завершили поисковые работы в поселке Чаплино в Днепропетровской области, куда по железной дороге российская армия ударила ракетами.

Всего россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

Число погибших увеличилось до 25, из них двое - дети. Также среди жертв и пострадавших есть железнодорожники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.