США назвали условие, при котором Россия не вторгнется в Украину

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины", - отметил Шифф.

На вопрос, считает ли он, что переговоры Путина и Байдена имеют шансы чтобы предотвратить дальнейшее вторжение, он заявил: "боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".



"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - подчеркнул Шифф.