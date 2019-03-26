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В США назвали сроки появления в армии РФ атомных подводных беспилотников

Новости » Политика    26.03.2019 - 13:50
В США назвали сроки появления в армии РФ атомных подводных беспилотников
Фото: подводные беспилотники "Посейдон" (кадр видео mil ru)

В ноябре 2018 года Минобороны РФ провело 11-е испытание атомного беспилотника "Посейдон"

Разведка США считает, что армия РФ получит атомные подводные беспилотники "Посейдон" не ранее 2027 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBС.

По данным источников, в ноябре 2018 года Минобороны РФ провело 11-е испытание атомного беспилотника "Посейдон".

"Мы имеем дело с российской подводной лодкой, которую трудно обнаружить и в которую трудно попасть", - сказал один из источников.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен разработкой Россией подводного беспилотника "Посейдон". В частности, генсек альянса заявил, что беспилотник является очередным примером наращивания Россией инвестиций в укрепление своего ядерного потенциала.

Также Столтенберг сообщил, что НАТО готовится к увеличению количества российских ядерных ракет в Европе.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Алекснадр Грушко заявил, что РФ может развернуть новые ракеты на западе страны, если Соединенные Штаты Америки разместят ракеты в Европе.

 

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