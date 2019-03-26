У США назвали терміни появи в армії РФ атомних підводних безпілотників

Фото: підводні безпілотники "Посейдон" (кадр відео mil ru)

У листопаді 2018 року Міноборони РФ провело 11-е випробування атомного безпілотника "Посейдон"

Розвідка США вважає, що армія РФ отримає атомні підводні безпілотники "Посейдон" не раніше 2027 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBС.

За даними джерел, в листопаді 2018 року Міноборони РФ провело 11-е випробування атомного безпілотника "Посейдон".

"Ми маємо справу з російською підводним човном, яку важко виявити і в яку важко потрапити", - сказало одне з джерел.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс стурбований розробкою Росією підводного безпілотника "Посейдон". Зокрема, генсек альянсу заявив, що безпілотник є черговим прикладом нарощування Росією інвестицій у зміцнення свого ядерного потенціалу.

Також Столтенберг повідомив, що НАТО готується до збільшення кількості російських ядерних ракет в Європі.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що РФ може розгорнути нові ракети на заході країни, якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракети в Європі.