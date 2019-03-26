ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США назвали терміни появи в армії РФ атомних підводних безпілотників

Новини » Політика    26.03.2019 - 13:50
У США назвали терміни появи в армії РФ атомних підводних безпілотників
Фото: підводні безпілотники "Посейдон" (кадр відео mil ru)

У листопаді 2018 року Міноборони РФ провело 11-е випробування атомного безпілотника "Посейдон"

Розвідка США вважає, що армія РФ отримає атомні підводні безпілотники "Посейдон" не раніше 2027 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBС.

За даними джерел, в листопаді 2018 року Міноборони РФ провело 11-е випробування атомного безпілотника "Посейдон".

"Ми маємо справу з російською підводним човном, яку важко виявити і в яку важко потрапити", - сказало одне з джерел.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс стурбований розробкою Росією підводного безпілотника "Посейдон". Зокрема, генсек альянсу заявив, що безпілотник є черговим прикладом нарощування Росією інвестицій у зміцнення свого ядерного потенціалу.

Також Столтенберг повідомив, що НАТО готується до збільшення кількості російських ядерних ракет в Європі.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що РФ може розгорнути нові ракети на заході країни, якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракети в Європі.

 

В окупованому Криму почалися масштабні навчання російських десантників Росія планує перемістити ядерні боєприпаси в Крим, - розвідка
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України подводная лодкаРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся