У США назвали проблеми відновлення енергосистеми України

За словами високопосадовця, США працюють з приватним сектором, щоб спробувати скоротити розрив в обладнанні, але через наявні проблеми з глобальним ланцюжком постачання можливостей додаткової допомоги не так багато.

Крім того, деякі з "дорогих" елементів, які використовуються у Сполучених Штатах, несумісні в Україні, оскільки вони призначені для роботи у різних частотних мережах, сказав чиновник.

США сподіваються, що надання систем ППО допоможе відбити шквал російських атак на критично важливу інфраструктуру України, щоб обладнання, надане США та партнерами, не було знищено.

За словами чиновника, атакувавши інфраструктуру, росіяни значно ускладнили захист та відновлення мережі, тому що існує набагато більше місць, де система може вийти з ладу.

У короткостроковій перспективі США намагаються знайти обладнання, яким українці віддали перевагу, наприклад великі газові генератори. За словами представника США, ці генератори не будуть використовуватися для живлення окремих будинків, а скоріше будуть підключені для підтримки критично важливих комунальних послуг, таких як водопостачання та опалення навіть у разі відключення електрики.

Чиновник пояснив, що навіть коли електромережа буде відремонтована, вона не може бути негайно запущена на повну потужність, інакше є ризик її вибуху, тому українським чиновникам, ймовірно, доведеться продовжувати вимикати електроенергію доти, доки вони не зможуть переконатися, що залатана електромережа зможе підтримувати себе.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.

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