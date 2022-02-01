США настаивают на отмене визита Болсонару в Россию из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Власти США намерены надавить на президента Бразилии Жаира Болсонару. Они хотят, чтобы он отменил свой визит в Россию, который запланирован на середину февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Folha de S.Paulo.

Отмечается, что власти США считают, что встреча Болсонару с главой Кремля Владимиром Путиным "станет сигналом того, что Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе и легитимизирует то, что США считают нарушением международного права".

В Белом доме также считают, что Путину необходимо показать, что в случае продолжения эскалации на границах Украины Россию ожидает "дипломатическая изоляция".

Позицию США государственный секретарь США Энтони Блинкен лично высказал министру иностранных дел Бразилии Карлосу Франсе. Такое же сообщение было передано президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который находится с визитом в РФ.