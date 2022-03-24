США нашли новый рынок импорта чугуна и стали взамен российского

США подписали с Великобританией договор, который подразумевает отмену для пошлин при торговле сталью, чугуном и алюминием. Этот шаг вызван необходимостью заместить российское сырье на ведущих мировых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

"США объявили о широкой отмене пошлин, снова открыв беспошлинный доступ для экспортеров стали и алюминия из Великобритании", — говорится в совместном сообщении двух стран.

Также в документе прописано, что в ответ Великобритания снимает импортную пошлину на несколько групп американских товаров, включая виски, джинсовые изделия и мототехнику, а также комплектующие к ней.