США нашли новый рынок импорта чугуна и стали взамен российского

США подписали с Великобританией договор, который подразумевает отмену для пошлин при торговле сталью, чугуном и алюминием. Этот шаг вызван необходимостью заместить российское сырье на ведущих мировых рынках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
"США объявили о широкой отмене пошлин, снова открыв беспошлинный доступ для экспортеров стали и алюминия из Великобритании", — говорится в совместном сообщении двух стран.
Также в документе прописано, что в ответ Великобритания снимает импортную пошлину на несколько групп американских товаров, включая виски, джинсовые изделия и мототехнику, а также комплектующие к ней.
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