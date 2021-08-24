В США нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
Специалисты Вашингтонского университета открыли антитело, эффективное против всех штаммов коронавируса. Ученые ввели в организм подопытных мышей фрагменты белкового шипа коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на статью в журнале Immunity.
Им удалось получить от мышей образцы 43 антител, распознающих эти фрагменты. В чашке Петри ученые протестировали способность этих антител защищать культуры клеток от заражения. Затем девять наиболее перспективных исследователи проверили на мышах.
После этого ученые отобрали два антитела, которые справлялись с задачей лучше всего и проверили их эффективность против альфа, бета, гамма, дельта, каппа и йота-штаммов коронавируса, а также нескольких пока безымянных. Одно из антител, названное SARS2-38, оказалось эффективно против всех штаммов, включая бета, устойчивый к большинству антител.
Также исследователи выяснили, какая мутация белкового шипа могла бы сделать вирус устойчивым к SARS2-38 и обнаружили, что она наблюдается лишь у 0,04% из 800 тыс. изученных генетических последовательностей.
Авторы работы рассчитывают, что применение нового антитела позволит быстро и надежно лечить больных COVID-19, наилучших результатов они рассчитывают достичь с помощью комбинированной терапии.
Напомним, 23 августа FDA окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет.
Отметим, в июле американские ученые исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса.