В США нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на статью в журнале Immunity .

Им удалось получить от мышей образцы 43 антител, распознающих эти фрагменты. В чашке Петри ученые протестировали способность этих антител защищать культуры клеток от заражения. Затем девять наиболее перспективных исследователи проверили на мышах.

После этого ученые отобрали два антитела, которые справлялись с задачей лучше всего и проверили их эффективность против альфа, бета, гамма, дельта, каппа и йота-штаммов коронавируса, а также нескольких пока безымянных. Одно из антител, названное SARS2-38, оказалось эффективно против всех штаммов, включая бета, устойчивый к большинству антител.

Также исследователи выяснили, какая мутация белкового шипа могла бы сделать вирус устойчивым к SARS2-38 и обнаружили, что она наблюдается лишь у 0,04% из 800 тыс. изученных генетических последовательностей.

Авторы работы рассчитывают, что применение нового антитела позволит быстро и надежно лечить больных COVID-19, наилучших результатов они рассчитывают достичь с помощью комбинированной терапии.