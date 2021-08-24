У США знайшли антитіло, що захищає від усіх штамів коронавірусу

Фахівці Вашингтонського університету відкрили антитіло, ефективне проти всіх штамів коронавірусу. Вчені ввели в організм піддослідних мишей фрагменти білкового шипа коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на статтю в журналі Immunity .

Їм вдалося отримати від мишей зразки 43 антитіл, що розпізнають ці фрагменти. У чашці Петрі вчені протестували здатність цих антитіл захищати культури клітин від зараження. Потім дев'ять найбільш перспективних дослідники перевірили на мишах.

Після цього вчені відібрали два антитіла, які справлялися із завданням найкраще і перевірили їх ефективність проти альфа, бета, гамма, дельта, каппа і йота-штамів коронавірусу, а також декількох поки безіменних. Одне з антитіл, назване SARS2-38, виявилося ефективним проти всіх штамів, включаючи бета, стійкі до більшості антитіл.

Також дослідники з'ясували, яка мутація білкового шипа могла б зробити вірус стійким до SARS2 - 38 і виявили, що вона спостерігається лише у 0,04% з 800 тис.вивчених генетичних послідовностей.

Автори роботи розраховують, що застосування нового антитіла дозволить швидко і надійно лікувати хворих COVID-19, найкращих результатів вони розраховують досягти за допомогою комбінованої терапії.