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В США за нарушение карантина арестовали священника

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 22:46
В США за нарушение карантина арестовали священника
Фото: шериф Чад Хронистер объявляет об аресте пастора (twitter.com/ChadChronister)

Пастор местной церкви проводил службу, несмотря на запрет местных властей

В американском городе Тампа, штат Флорида, полицейские арестовали пастора местной церкви, который проводил церковную службу вопреки карантинным ограничениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Abc7news.

Местные власти неоднократно призывали священнослужителей церкви The River следовать принципам социального дистанцирования, исключая массовые скопления людей.

Во время интернет трансляции воскресной службы, в церкви было замечено множество людей, стоящих плечом к плечу. По этому поводу сотни американцев выразили свое возмущение в социальных сетях.

Сегодня, 30 марта, шериф округа Хиллсборо Чад Хронистер объявил об аресте пастора церкви Рональда Говарда-Брауна.

"Я принял решение запросить ордер на арест пастора местной церкви, который намеренно и неоднократно игнорировал приказы руководства США. Его безрассудное игнорирование человеческой жизни подвергает риску сотни людей во время его собраний и тысячи людей, которые могут взаимодействовать с ними", - заявил шериф.

На данный момент коронавирусом в Штатах заразились больше 156 тыс. американцев, а число смертельных случаев от инфекции приближается к 3 тысячам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев - это будет "хорошим результатом".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиарестсвященникКоронавирус
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