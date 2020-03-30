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У США за порушення карантину заарештували священика

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 22:46
У США за порушення карантину заарештували священика
Фото: шериф Чад Хронистер оголошує про арешт пастора (twitter.com/ChadChronister)

Пастор місцевої церкви проводив службу, незважаючи на заборону місцевої влади

В американському місті Тампа, штат Флорида, поліцейські заарештували пастора місцевої церкви, який проводив церковну службу всупереч карантинним обмеженням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Abc7news.

Місцева влада неодноразово закликали священнослужителів церкви The River дотримуватися принципів соціального дистанціювання, виключаючи масові скупчення людей.

Під час інтернет трансляції недільної служби в церкві було помічено безліч людей, що стоять пліч-о-пліч. З цього приводу сотні американців висловили своє обурення в соціальних мережах.

Сьогодні, 30 березня, шериф округу Хіллсборо Чад Хроністер оголосив про арешт пастора церкви Рональда Говарда-Брауна.

"Я прийняв рішення запросити ордер на арешт пастора місцевої церкви, який навмисно і неодноразово ігнорував накази керівництва США. Його безрозсудне ігнорування людського життя піддає ризику сотні людей під час зборів і тисячі людей, які можуть взаємодіяти з ними", - заявив шериф.

Наразі коронавірусом в Штатах заразилися понад 156 тис. американців, а кількість смертельних випадків від інфекції наближається до 3 тисяч.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо в країні від коронавірусу помруть від 100 до 200 тисяч американців - це буде "хорошим результатом".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиарештсвященникКоронавірус
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