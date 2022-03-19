ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США направят своих военных в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО

Новина українською →
Болгария, Суббота 19 марта 2022 11:51
США направят своих военных в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО Фото: США направят военных в Болгарию (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты согласились направить мотострелковую роту Stryker для боевой группы Болгарии в рамках стремления НАТО укрепить восточный фланг после вторжения России в Украину. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил об этом на пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"США согласились предоставить роту Stryker. Это сильный знак для всех наших союзников по НАТО", - сказал он.

Болгария создает боевую группу численностью до 1000 военнослужащих под оперативным командованием верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что боевая группа также примет войска из других союзных стран.

"Я хотел подчеркнуть важность объявления о том, что Болгария создала многонациональную боевую группу НАТО и возглавляет ее. Это важный шаг, и мы полностью его поддерживаем", - сказал Остин.

Петков сказал, что Болгария будет продолжать отправлять гуманитарную помощь в Украину и принимать украинских беженцев с войны, но пока не рассматривает возможность отправки какого-либо оружия в Киев.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины